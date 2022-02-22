В ООН назвали единственный путь для преодоления разногласий по Украине

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Замгенсека ООН ДиКарло: переговоры — единственный способ для устранения разногласий по Украине

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Mike Segar/Reuters

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что переговоры являются единственным путем для устранения разногласий по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок. В условиях нынешних рисков и неопределенности еще важнее вести диалог», — сказала она на заседании СБ ООН, комментируя решение России признать независимость ДНР и ЛНР.

ДиКарло добавила, что урегулирование конфликта должно происходить в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности.

Также она заявила, что решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия.

Указ о признании независимости был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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