Небензя: Киев по-прежнему обязан выполнить Минские соглашения

Украинские власти по-прежнему обязаны выполнить Минские соглашения. Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности, пишет ТАСС.

Российский представитель указал, что Минские соглашения уже давно открыто саботировалась Украиной «при покровительстве западных коллег».

«И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так, и Киев по-прежнему обязан их выполнить», — заключил Небензя.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Российский лидер заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ранее Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.