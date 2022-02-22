В Госдепе США обвинили Россию в стремлении к войне

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик свидетельствует, что Москва «стремится к войне, а не к дипломатии». Об этом РИА «Новости» заявил высокопоставленный представитель Государственного департамента США.

«Сегодняшние действия президента [России Владимира] Путина представляют собой серьезную эскалацию и являются еще одним свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии», — сказал он.

Американский дипломат отметил, что в настоящее время Вашингтон консультируется с союзниками и партнерами о реакции на действия Кремля. Он уточнил, что речь идет о поиске дипломатического решения украинского кризиса, «которое позволит избежать жестокого и дорогостоящего конфликта».

«Но дипломатия не возымеет успеха, если Россия не изменит свой курс», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета Безопасности, что Путин «порвал в клочья» минские соглашения, подписав указ о признании ДНР и ЛНР.

Указ был подписан в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.