Армия

Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ

РИА Новости: при налете на тыловой аэродром ВСУ были уничтожены истребители
Станислав Красильников/РИА Новости

Боец с позывным «Донор» из группировки «Север» сообщил об успешной атаке на вражеский аэродром, находящийся в глубоком тылу украинской армии. Операция была реализована с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего действия, рассказал военный в интервью РИА Новости.

«Мы спланировали операцию по налету на аэродром противника, при помощи БПЛА дальнего действия был уничтожен ряд истребителей», — заявил «Донор».

Подразделение, в котором служит «Донор», ставило перед собой цель нейтрализации объектов, расположенных вдали от линии фронта.

«Противник различными способами пытается помешать нашей работе, ... но, несмотря на это, мы обходим все возможные ограничения», — подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что благодаря усовершенствованию технического оснащения российских БПЛА непрерывно ведется работа по поражению целей в глубоком тылу ВСУ.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ударили по инфраструктуре военного аэродрома и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемым в интересах ВСУ.

Ранее российские БПЛА со Starlink заметили в Днепропетровске.
 
