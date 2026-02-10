Россиянам рассказали, как лучше поделить имущество при разводе

Основная рекомендация для бывших супругов перед разделом имущества — попытаться договориться. Это касается и имущества, и вопросов с детьми, сказала «Газете.Ru» адвокат по семейному праву юридической компании Stepanov GROUP Инна Рахманова.

«В большинстве случаев суд все равно делит активы поровну, и кому-то решение обязательно не понравится, а переговоры часто позволяют избежать лишних трат и затягивания процесса. Если договориться не удалось и дело все-таки идет в суд, важно заранее собрать и надлежащим образом оформить доказательства прав на имущество: переписку, документы из мессенджеров, любые электронные данные. Нотариальное заверение снижает риск того, что в процессе другая сторона будет оспаривать их подлинность», — отметила Рахманова.

По ее словам, отдельный вопрос — деньги и вклады: супруги нередко знают, что счета есть, но не знают, в каком банке. Пока суд запрашивает информацию, средства могут быть выведены, сказала адвокат. По ее словам, формально половину можно взыскать, но на практике у ответчика денег уже может не быть. Поэтому при подаче иска стоит сразу просить суд применить обеспечительные меры — заморозить счета, запретить продажу автомобиля или другого имущества, направить запросы в ГИБДД или Росреестр о запрете на отчуждение, предупредила Рахманова.

По ее словам, нередко стороны пытаются создать фиктивные расписки, долги или «задним числом» оформленные документы. Но экспертиза в суде легко выявляет подобные подделки — анализирует возраст бумаги, чернил, содержание договора, уточнила Рахманова. По ее словам, это дорого, и обычно работает против того, кто пытался фальсифицировать доказательства.

Рахманова подчеркнула, что свидетели — отдельная тема: суд обращает внимание на то, насколько их показания согласуются между собой. Если заметно, что свидетелей заранее «подготовили», их слова практически не учитывают или учитывают минимально, констатировала адвокат.

Рахманова отметила, что любые личные средства нужно вносить только безналично: суду нужна четкая и прозрачная цепочка движения денег — по дате, сумме и счету отправителя. Если деньги снимались из ячейки или передавались наличными, доказать их происхождение практически невозможно, предупредила адвокат. По ее словам, это частая причина, почему личные вложения не признают личными.

Кроме того, все подаренные средства лучше оформлять официально через договор дарения, оформленный вовремя, а не «задним числом», предупредила адвокат. Только так можно обеспечить документальную базу, которую суд примет во внимание, пояснила она.

«Это простые меры, но они действительно помогают защитить личные активы в случае спора», — заключила Рахманова.

Ранее россиянам рассказали, как делится имущество бывших супругов.