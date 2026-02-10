Посол России в США призвал сделать отношения между странами «снова великими»

История российско-американских отношений является образцом дипломатического искусства, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев на торжественном вечере по случаю Дня дипломатического работника. Его слова передает ТАСС.

«Российско-американские отношения являются ярким образцом дипломатического искусства. Они имеют долгую историю как взлетов, так и граничащих с невежеством падений, но никогда не прерывались», — подчеркнул Дарчиев.

Российский дипломат подчеркнул, что дипломаты обеих стран всегда работали профессионально и ставили дипломатию на первое место.

«Это позволило нам преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл как обязательное условие для того, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими. Наши президенты поручили нам сделать именно это», — отметил посол России.

До этого глава департамента Северной Атлантики российского внешнеполитического ведомства Александр Гусаров сообщил, что контакты по линии МИД России и Госдепа США продолжаются весьма активно в настоящее время. Дипломат также добавил, что паузы в контактах между ведомствами не было.

Ранее Россия и США возобновили рабочие контакты по «раздражителям» в столицах без широкой огласки.