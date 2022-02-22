В США назвали признание Россией ДНР и ЛНР угрозой международному порядку

Постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты поддерживают проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем призыв Киева срочно организовать заседание Совета Безопасности ООН. СБ должен потребовать от РФ уважения территориальной целостности и суверенитета Украины», — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она добавила, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР «угрожает международному порядку, который был установлен со Второй мировой войны».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна обратилась в СБ ООН с просьбой провести консультации по безопасности в рамках Будапештского меморандума.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».