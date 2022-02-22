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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Я, Джозеф Байден, президент США настоящим расширяю масштабы чрезвычайного положения в стране, объявленного указом от 6 марта 2014 года, в котором было установлено, что предполагаемое признание РФ так называемых ДНР или ЛНР областей Украины, что противоречит обязательствам России по минским соглашениям и создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США», — говорится в заявлении.

В указе отмечается, что запрещены новые инвестиции в ДНР и ЛНР; экспорт, реэкспрот, продажа или поставка из США любых товаров в эти регионы, а также ввоз товаров, услуг или технологий из них; любое одобрение, финансирование или содействие США в ДНР и ЛНР.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

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