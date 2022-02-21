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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Шойгу подчеркнул, что нужно признать независимость ДНР и ЛНР

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Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на заседании Совета безопасности с участием президента России Владимира Путина, заявил о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», — заявил Шойгу.

По данным министра, на границах ЛНР и ДНР наблюдается возвращение техники ВСУ, там сосредоточены 59,3 тыс. военных, пусковых установок, 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, артиллерии и т.д. Кроме того, на границах действуют националистические батальоны, который «плохо управляются командованием» киевских властей, именно они совершают теракты и подрывы газопроводов, подстанций и т.д.

В целом Шойгу охарактеризовал ситуацию на Украине как крайне напряженную. По его словам, с 14 февраля началась активная фаза боевой готовности Киева, готовятся крупные провокации или как минимум силовое решение по Донбассу.

Госдума на заседании 15 февраля поддержала постановление, согласно которому проект обращения палаты к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик, предложенный КПРФ, будет направлен сразу главе государства.

Проект внесли в Госдуму 19 января. Депутаты «считают обоснованным и морально оправданным признание» ДНР и ЛНР.

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