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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Мишустин: в РФ много месяцев готовятся к реакции на возможное признание ЛНР и ДНР

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал во время внеочередного заседания, что власти РФ давно прорабатывали последствия признания самопровозглашенных республик на территории Донбасса. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения», — сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда будет принято решение по признанию ЛНР и ДНР.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Украина вела себя по отношению к областям Донбасса так, словно они ей не нужны, сравнив территории с «разменной картой».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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