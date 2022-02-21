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Путин объяснил расширение взаимодействия с США и НАТО

Путин: Россия активизировала работу с США и НАТО в целях обеспечения безопасности

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Россия активизировала работу с США и НАТО для обеспечения благополучного развития и безопасности без конфронтации. Об этом в ходе заседания Совбеза заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы в последние месяцы, в конце прошлого года, мы активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях. Для нас это задача номер один — это приоритет для нашей страны, не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Президент подчеркнул, что необходимо понимать реалии, в которых мы живем.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

1 февраля официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс подтвердил получение от России ответа по гарантиям безопасности.

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