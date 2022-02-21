В МИД Франции рассказали, где может пройти встреча Путина и Байдена

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что саммит президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена может пройти на «нейтральной территории».

«Обычно такие мероприятия происходят в нейтральном месте, но решение на этот счет еще не принято» — сказал он в эфире телеканала LCI.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой провести саммит лидеров России и США. Те, в свою очередь, приняли предложение. Ожидается, что вопросы для саммита будут подготовлены на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая пройдет 24 февраля.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммита с участием Путина и Байдена сейчас не планируется.

В последний раз президенты России и США встречались 16 июня в Женеве.