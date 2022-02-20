В НАТО рассказали, кто принимает решение о вступлении Украины в альянс

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Генсек НАТО Столтенберг: альянс не устанавливает сроков возможного присоединения Украины

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не устанавливает конкретных сроков возможного присоединения Украины, но настаивает на том, что такое решение вправе принимать только члены альянсы и Киев. Об этом сообщает CBS.

«Мы не устанавливаем сроков для этого. Но союзники по НАТО дали очень ясно понять, что решать по поводу членства вправе Украина и 30 стран – союзниц по НАТО, не Россия», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что альянс поддерживает любые дипломатические усилия по разрешению продолжающегося кризиса вокруг Украины, главная задача – не допустить военного конфликта. По словам Столтенберга, для этой цели альянс готов провести новое заседание Совета Россия – НАТО.

«Если Россия примет решение задействовать силу, то, вероятно, большое число людей окажутся вынуждены бежать с Украины», — отметил Столтенберг.

По его словам, государства – члены НАТО готовы отреагировать на поток беженцев в случае начала вооруженного конфликта на Украине.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что Россия начала подготовку полномасштабного вторжения на Украину.

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Кризис на Украине
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