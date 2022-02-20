Reuters: Путин и Макрон договорились о встрече трехсторонней контактной группы 21 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского чиновника.

«Макрон и Путин договорились провести трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ОБСЕ в понедельник», — заявил собеседник агентства.

Ранее Путин и Макрон договорились организовать встречу рабочей группы по деэскалации в Донбассе.

Отмечается, что переговоры длились 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Переговоры начались в 11.00 по парижскому времени (13.00 мск).

Как ранее сообщали французские СМИ, французский лидер намерен обсудить с президентом России ситуацию вокруг Украины.

В последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 12 февраля. 7 февраля лидеры Франции и России встретились очно в Кремле, их переговоры продлились более шести часов.