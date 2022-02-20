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В Кремле объяснили инцидент с собакой Путина, напугавшей Меркель

Песков: ситуация с лабрадором Путина Кони, напугавшей Меркель, произошла «не со зла»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация, когда лабрадор Владимира Путина по кличке Кони зашла на российско-германские переговоры, является неловкой. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Речь идет о случае в 2007 году, когда в комнату, где проходили переговоры Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, зашла собака российского президента и напугала Меркель. В интервью изданию Bild президент России рассказал, что не знал, что Меркель боится собак, и подчеркнул, что извинился перед канцлером ФРГ в тот раз.

«То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам — тогда просто мы не знали. А вы знаете, что Путин обожает Кони и вся страна Кони обожала. На всех мероприятиях она ходила где хотела. И это было весьма органично, это было умилительно. Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, ну неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе», — рассказал Песков.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому лидеру Владимиру Путину щенка алабая.

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