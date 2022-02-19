В МИД Британии объяснили, чем ответят на «вторжение» РФ на Украину

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Трасс пригрозила запретить российским олигархам въезд в Британию

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МИД РФ/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, что страна может запретить въезд для олигархов из России, сообщает ТАСС.

«Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов», — сказала Трасс.

По ее словам, в Британии «решительно настроены» на то, что Россия заплатит «большую цену» в случае нападения на Украину.

Ранее спикер Еврокомиссии Петер Стано в интервью «Газете.Ru» объяснил, что Евросоюз будет готов ввести новые санкции в отношении Москвы в случае нарушения международного права. Он отметил, что российские солдаты в своем большинстве находятся на российской территории. В настоящее время, по словам представителя Еврокомиссии, Российская Федерация «не сделала ничего такого», на что пришлось бы «в ответ» вводить санкции.

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