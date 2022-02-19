В МИД Британии объяснили, чем ответят на «вторжение» РФ на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, что страна может запретить въезд для олигархов из России, сообщает ТАСС.

«Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов», — сказала Трасс.

По ее словам, в Британии «решительно настроены» на то, что Россия заплатит «большую цену» в случае нападения на Украину.

Ранее спикер Еврокомиссии Петер Стано в интервью «Газете.Ru» объяснил, что Евросоюз будет готов ввести новые санкции в отношении Москвы в случае нарушения международного права. Он отметил, что российские солдаты в своем большинстве находятся на российской территории. В настоящее время, по словам представителя Еврокомиссии, Российская Федерация «не сделала ничего такого», на что пришлось бы «в ответ» вводить санкции.