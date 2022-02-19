В Германии оценили угрозу войны на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что угроза войны на Украине действительно существует, но нет понимания, принималось ли итоговое решение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр иностранных дел оценила ситуацию вокруг Украины на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза Украине очень реальна. Она уже сейчас имеет очень реальное воздействие на инвестиции, воздушное сообщение, рабочие места и ежедневную жизнь людей на Украине, — подчеркнула Бербок.

По ее словам, участники G7 солидарны с Киевом и готовы поддерживать контакт по данной теме.

«Мы встретились сегодня [19 февраля], чтобы выразить солидарность с Украиной. Мы видим серьезный кризис в вопросах безопасности, мы — представители G7 — находимся на стороне Украины», — сказала Бербок.

Санкции против России применят не только при прямом «вторжении» на Украину, обратила внимание глава МИД ФРГ.

«Нарушение целостности и суверенитета Украины будет нарушением целостности и суверенитета Украины — нельзя говорить, что одна часть Украины более украинская, нежели другая. Мы четко давали понять в последние дни — мы подготовили пакет санкций за последние дни и недели. Мы также четко дали понять, что спусковым крючком для этих санкций будет не только вход войск в страну», — отметила она.

Ситуацию вокруг вероятного «вторжения» РФ Бербок. сравнила с шахматами и планированием.

«Если вы озвучите следующие пять ваших шагов, то вы в конце концов не преуспеете», — заключила министр иностранных дел Германии.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес отменил свое участие в Мюнхенской конференции из-за Украины.

Также в бундестаге рассказали о «перешедшем границы» после Украины.