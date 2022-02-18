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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД ФРГ заявила, что Россия может вторгнуться на Украину «под чужим флагом»

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Global Look Press

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия вряд ли осуществит полномасштабное вторжение на Украину, но может провести операцию «под чужим флагом». Об этом она сообщила на Мюнхенской конференции, передает ТАСС.

«Я опасалась бы больше того, что наиболее вероятным сценарием является или операция «под чужим флагом», или переворот, или еще что-то подобное», — сказала она.

Ранее Бербок заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что страна допускает введение санкций в отношении «Северного потока — 2» при агрессии России против Украины.

По ее словам, в регионе существует угроза войны, которая несет опасность общеевропейской архитектуре безопасности. В случае нападения России на Украину, отметила министр, произошли бы «масштабные последствия» для экономической и политической сфер РФ.

Дипломат отметила, что в НАТО ранее разработали «существенные предложения» по снижению напряженности в Европе, которые «находятся в Москве». Страны альянса готовы их обсуждать в любое время, поскольку это «в общих интересах». Но обсуждать не с теми идеями, которые «ставят под сомнение» региональную архитектуру безопасности.

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