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Студента из Индии зачислили в украинский отряд самообороны

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Евгений Малолетка/AP

Индийский студент, приехавший в Киев на учебу, был зачислен в украинский отряд самообороны «Грузинский национальный легион». Об этом сообщает India Today.

Издание называет студента Саем, не сообщает его фамилию и название вуза, в котором он обучается. На фотографии лицо Сая закрыто платком.

В интервью изданию студент сообщил, что записался в отряд добровольно три дня назад и сейчас занимается в Киеве базовой тактической подготовкой, изучает первую медицинскую помощь и навыки выживания.

«Я всегда хотел пойти в армию. Поэтому я пришел в отряд. Теперь у меня много друзей и настоящая семья», — сказал Сай.

Издание отмечает, что в лагере, где проходит подготовку Сай, тренируется больше ста иностранцев из западных стран и бывших советских республик. Один из них, американский ветеран Уильям, заявил изданию, что приехал «помочь защитить Украину».

Ранее в ДНР заявили, что Украина предприняла три попытки диверсии в Донбассе — в Еленовке и в Горловке. Кроме того, возле здания дома правительства ДНР прогремел мощный взрыв.

По словам представителя народной милиции непризнанной республики Эдуарда Басурина, 18 февраля по ДНР со стороны Украины было выпущено около 200 снарядов и мин.

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