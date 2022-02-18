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Лукашенко пошутил на встрече с Путиным

Лукашенко на встрече с Путиным пошутил, сказав, что рад разбавить визитом западные элиты

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале встречи с российским коллегой Владимиром Путиным пошутил о своем визите в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого», приближенном к администрации Лукашенко.

Встреча президентов началась днем 18 февраля, в этот же день Лукашенко прибыл в российскую столицу.

«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту...», — сказал Лукашенко.

По данным агентства «БеЛТА», переговоры Лукашенко и Путина проводятся в Кремле. Среди тем, которые планируется затронуть, вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные вызовы безопасности в регионе

Ранее в Москве проходили переговоры с участием канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Отношения России и Белоруссии
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