В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча проходит без дополнительных противокоронавирусных мер. Российский лидер не соблюдает социальную дистанцию с белорусским коллегой, как это было с западными политиками на этой и предыдущей неделе, которые отказались проходить ПЦР-тестирования перед встречей.

Перед началом диалога Путин и Лукашенко обменялись рукопожатиями, после чего направились к креслам у камина на небольшом расстоянии друг от друга.

Во время встречи лидеры двух стран, как ожидается, обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, торгово-экономическое сотрудничество, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

На этой неделе Путин провел в Москве переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Бразилии Жаиром Болсонару. До этого российский лидер встретился с главами Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались 29 декабря прошлого года, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Тогда были подняты темы союзного государства, совместных военных учений, а также подведены итоги саммита лидеров СНГ. Переговоры продлились более трех часов.