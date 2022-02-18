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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Кличко предупредил Европу о последствиях «сдачи» Украины

Мэр Киева Кличко назвал Украину линией глобального противостояния между демократией и авторитаризмом

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в парламенте Баварии заявил, что демократический мир должен встать рядом с Украиной на защиту принципов демократии и безопасности, сообщает украинский интернет-портал Obozrevatel.

По словам Кличко, через Украину проходит линия глобального противостояния между демократией и авторитаризмом.

«Если мир «сдаст» Украину, это отзовется во всей Европе!» – подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко принимает участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где обсуждаются глобальные темы — пандемия и климатический кризис, а также защита демократии. В пятницу, 18 февраля, он также встретится с делегацией Сената США и европейскими политиками.

Ранее мэр Киева сообщил о создании комиссии по подготовке к эвакуации жителей города в случае «вторжения» России на Украину.

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