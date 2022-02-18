В Киеве рассказали, как можно воздействовать на Запад

Украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что Киев мог бы перестать выплачивать по внешним долгам в связи со сложившейся ситуацией на фоне «вторжения» России. Об этом сообщается в его колонке для «Главреда».

Он обратил внимание, что до этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении Вашингтона предоставить Украине гарантии суверенных кредитов для поддержки программы экономических реформ и взаимодействия с Международным валютным фондом.

«То есть, это по сути — гарантийный кредит для того, чтобы Украина вернула то, что взяла у МВФ. Соответственно, как и все то, что мы брали у МВФ, эти гарантии на развитии экономики никак не скажутся. А вот на ее падении, наоборот, отразится, ведь если брать деньги, которые не развивают, то они ее гробят», — уточнил Гаврилечко.

Как считает экономист, все кредиты, ранее предоставленные Украине, лишь наносили вред экономике страны.

«Ведь угроза «вторжения» это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет», — допустил он.

Еще Гаврилечко добавил, что приостановление выплат помогло бы экономике Украины и положительно сказалось бы на бюджете.

«А поскольку на Украине уровень жизни снижается с тех пор, как снизилось промпроизводство, будем падать дальше», — заключил специалист.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что Россия якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат. Москва отрицала подобные версии.

Ранее Блинкен поблагодарил Польшу за помощь американцам, уезжающим с Украины.