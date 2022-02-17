Лукашенко прибыл на полигон, где проходят совместные с Россией учения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Осиповичский полигон, где проходят совместные учения российских и белорусских войск «Союзная решимость — 2022», сообщили в его пресс-службе.

Лукашенко в ходе его визита доложили о ходе учений, проведенных маневрах различными подразделениями вооруженных сил, а также о действиях совместной группировки ракетных войск.

Как отмечается в докладе, белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез», как и российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», «показали себя отлично».

Кроме того, на полигоне военные произвели электронный пуск ракет.

Вместе с Лукашенко, по сообщению «Sputnik Беларусь», приехал его младший сын Николай.

Они посетили учения войск Союзного государства перед встречей Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 18 февраля.