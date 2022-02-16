В МИД РФ оценили перенос посольства США из Киева во Львов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перенос посольства США из Киева во Львов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сколько, интересно, американскому бюджету это обошлось. Кстати, цирк с этим переносом этого посольства, с якобы уничтожением техники. Наверняка новую технику надо закупать. Может, в этом вся причина активной деятельности госдепартамента США? Может, все банально?», — сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о временном переносе американского посольства из столицы Украины во Львов. При этом журнал The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писал, что сотрудники посольства в Киеве должны перед переездом уничтожить сетевую аппаратуру и компьютеры — такое распоряжение поступило из Госдепа.

Также сообщалось, что американские власти временно перенесли из Киева на другое место украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ).