Политолог Оскар Крейчи в беседе с чешским изданием Parlamentní listy рассказал о том, как действия США в информационном поле из-за ситуации вокруг Украины оказали негативное влияние на положение самого Вашингтона.

По словам специалиста, время для распространения «точных данных» о «вторжении» России было выбрано не случайно. Крейчи напомнил о вооруженном конфликте в Южной Осетии, который имел место во время Олимпиады в 2008 году. А в период игр в 2014 году произошли протесты в Киеве и последовал госпереворот. Эксперт считает, что для некоторых политиков и журналистов эти события стали поводом для резких заявлений и провокаций.

Однако многие из них «охладили пыл» после недавно проведенных переговоров между президентами России и Франции и заявления Эммануэля Макрона о необходимости выполнения минских соглашений. Положительную роль в этом сыграло также заявление США и НАТО о том, что в случае «вторжения» Вашингтон и альянс не будут вмешиваться в военные действия. Вместе с тем все еще остаются те, кто продолжает распространять ложную информацию о ситуации вокруг Украины, добавил Крейчи.

«США продолжают называть «точные данные» о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра», — заключил он.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о якобы намерении Москвы напасть на Украину могут только аморальные безумцы.