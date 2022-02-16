Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
СК возбудил уголовное дело против родителей близнецов, найденных голодными в Москве 11:07
NY Times: дедушка Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин 11:00
В РКН рассказали о готовящихся ограничительных мерах к компаниям 11:00
AMC+ показал, как выглядит Лестат в сериале «Интервью с вампиром» 10:59
Волочкова заявила, что банщик Сергей просил у нее 12 млн на открытие... 10:58
Банк «Восточный» прекратил существовать 10:56
В минобороны Украины заявили о планах на Крым и Донбасс 10:53
Суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в госизмене 10:51
В конгрессе США заявили о риске уничтожения американской демократии 10:43
Американское СМИ рассказало о роли Большунова в победах Клебо 10:40

Стало известно о подготовке к экстренной встрече глав МИД G7

Экстренную встречу глав МИД G7 из-за ситуации с Украиной планируют провести в феврале

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Проведение экстренной встречи глав дипломатических ведомств стран – членов группы G7 на фоне ситуации на Украине согласовывается на текущий февраль. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на источники.

Согласно предварительным данным, встреча может быть организована в Германии. Центральной темой, которую обсудят участники, станет Украина и происходящее вокруг нее.

Японию будет представлять глава МИД Есимаса Хаяси. Официального подтверждения о планах по будущей встрече пока нет.

Встреча, вероятно, окажется приурочена к Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 18–20 февраля.

Группа семи (G7) является неформальным международным клубом, объединяющим Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, а также Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что страны G7 проведут встречу 24 февраля, на которой обсудят санкции против России. На встрече кроме участников G7 будут присутствовать представители европейских государств.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть