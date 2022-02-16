Стало известно о подготовке к экстренной встрече глав МИД G7

Проведение экстренной встречи глав дипломатических ведомств стран – членов группы G7 на фоне ситуации на Украине согласовывается на текущий февраль. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на источники.

Согласно предварительным данным, встреча может быть организована в Германии. Центральной темой, которую обсудят участники, станет Украина и происходящее вокруг нее.

Японию будет представлять глава МИД Есимаса Хаяси. Официального подтверждения о планах по будущей встрече пока нет.

Встреча, вероятно, окажется приурочена к Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 18–20 февраля.

Группа семи (G7) является неформальным международным клубом, объединяющим Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, а также Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что страны G7 проведут встречу 24 февраля, на которой обсудят санкции против России. На встрече кроме участников G7 будут присутствовать представители европейских государств.