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Порошенко заявил, что Украина вправе отказаться от минских соглашений

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший лидер Украины Петр Порошенко допустил, что Киев может выйти из минских соглашений после поддержки российской Госдумой признания самопровозглашенных республик Донбасса.

«С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств. Следует дать об этом знать своим партнерам», — написал он в Facebook.

При этом политик считает, что это не значит, что выход из минских соглашений необходимо совершать немедленно. Перед этим нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования.

Порошенко добавил, что минские соглашения «были единственно правильным решением для 2014-2015 годов», поскольку они дали Украине «несколько лет на восстановление и укрепление армии». Также на этом документе основывается система санкций против РФ.

«Но минские договоренности — это не священное писание, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их нужно принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну», — заключил он.

Ранее депутаты Государственной думы России большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Год спустя были созданы вторые минские соглашения. Их утвердили Россия, Украина, Германия и Франция.

Договоренности, в частности, предписывают сторонам конфликта прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Киев также должен законодательно признать особый статус Донбасса. Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве договоренностей и нежелании их исполнять. В частности, Киев не хочет ничего обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР, хотя соглашения предусматривают такой диалог.

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