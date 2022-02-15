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В МИД Латвии заявил о необходимости санкций в случае признания Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Латвии Ринкевичс: ЕС должен ввести санкции, если Россия признает ДНР и ЛНР

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Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз должен ввести в отношении России санкции в случае признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он написал в своем Twitter.

«Постановление Государственной думы России о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик «суверенными государствами» является прискорбным и противоречащим международному праву. В случае, если Россия будет двигаться в этом направлении, Евросоюз будет вынужден действовать и ввести санкции», — заявил Ринкевичс.

Ранее председатель Госсовета Италии Франко Фраттини рассказал, по каким причинам будет сложно вводить санкции в отношении России.

«В то время, когда существует необходимость в российском газе, получается очень сложно ввести санкции. Все дело заключается в дипломатическом балансе», — сказал политик.

По его словам, если бы президент России Владимир Путин в нынешней ситуации кроме Италии дал гарантии на поставки энергоносителей другим государствам ЕС, то «этот жест был бы очень высоко оценен, поскольку очевидно, что многие граждане европейских государств зависят от поставок российского топлива».

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