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В МИД рассказали о подготовке ответа по гарантиям безопасности

Лавров: ответ России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности опубликуют

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что РФ вскоре представит свой ответ на предложения Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Насчет опубликования [ответов России на реакцию Вашингтона и Брюсселя по инициативам о гарантиях безопасности], сейчас должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано», — объяснил Лавров.

Он заверил, что Москве нечего стесняться по данному вопросу. В настоящий момент сроки публикации ответа не называются.

Как объяснил Лавров, президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа по гарантиям безопасности. Сейчас российские дипломаты готовят финальный вариант ответа. Как работа завершится, итоговый вариант отправят адресатам.

Москва, при подготовке ответа альянсу и США, исходит из целостности своей позиции по соответствующей теме, заключил российский министр.

Ранее в МИД рассказали про реакцию России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.

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Отношения России и США
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