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Лавров: переговоры в Вене грозят «растечься на маленькие ручейки»

Лавров оценил перспективы затребованного Украиной Венского диалога

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МИД РФ/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затребованный Украиной Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ может стать заведомо безрезультативным, сообщает РИА «Новости».

«В отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным, это все понимают. Это будет еще один дискуссионный формат... И мы рискуем получить ситуацию, когда весь этот диалог растечется на маленькие ручейки и будем только имитировать активность. А суть проблемы будет оставаться нерешенной», — заявил Лавров.

В данный момент, глава МИД России проводит переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.

Ранее МИД Украины попросил о встрече с Россией и странами — участницами Венского документа в рамках ОБСЕ.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Москва не дала ответ по запросу в рамках Венского документа, поэтому Киев переходит к дальнейшим действиям.

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