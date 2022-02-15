Лавров: переговоры в Вене грозят «растечься на маленькие ручейки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затребованный Украиной Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ может стать заведомо безрезультативным, сообщает РИА «Новости».

«В отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным, это все понимают. Это будет еще один дискуссионный формат... И мы рискуем получить ситуацию, когда весь этот диалог растечется на маленькие ручейки и будем только имитировать активность. А суть проблемы будет оставаться нерешенной», — заявил Лавров.

В данный момент, глава МИД России проводит переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.

Ранее МИД Украины попросил о встрече с Россией и странами — участницами Венского документа в рамках ОБСЕ.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Москва не дала ответ по запросу в рамках Венского документа, поэтому Киев переходит к дальнейшим действиям.