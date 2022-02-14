В Киеве уличили Запад в попытке отвлечь Россию от милитаризации Украины

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев назвал причины активизации западной дипломатии на украинском направлении и уличил европейских политиков в том, что те предпринимают попытки отвлечь Россию от милитаризации Украины. Об этом сообщает «Украина.ру».

«По всем этим поездкам, по всем активным дипломатическим действиям, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, в Российской Федерации — все это напоминает ситуацию Майдана, когда иностранные послы и представители государств Запада ежедневно посещали Киев, звонили Януковичу и висли у него на руках, ради того, чтобы он ни в коем случае не разогнал Майдан. Пока все эти товарищи ездят к Владимиру Владимировичу, отвлекают его от работы — Запад активно вооружает Украину», — рассказал Царев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что нынешние действия США и Британии — это «пропаганда войны в чистом виде, все готово к тому, чтобы Вашингтон нажал на придуманную американским экс-госсекретарем Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка».

Накануне президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и просил их покинуть страну «прямо сейчас».