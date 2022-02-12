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Песков назвал речь Путина на Мюнхенской конференции 2007 года революционной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Мюнхенскую речь Владимира Путина, произнесенную в 2007 году, революционной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Действительно, тогда в 2007 году эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности», — сказал он.

Песков отметил, что в 2007 году невозможно было представить, что к 2022 году мир скатится к лексике времен «холодной войны», говоря о напряженности, деэскалации, разведении сил, о готовящейся агрессии.

«Наверное, то, что происходит сейчас, лишний раз подчеркивает правоту президента Путина. Путин говорил о разоруженческой проблематике, и, действительно, проблема ракет малой и средней дальности — это то, с чем мы живем сейчас», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что Мюнхенская речь Путина оказалась широким видением, к чему приведет то положение дел в будущем.

Ранее Песков заявил, что глава России на Мюнхенской конференции в 2007 году ставил вопрос о приближении НАТО к российским границам, однако ответа на него до сих пор не последовало.

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