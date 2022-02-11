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Глава СК Бастрыкин вошел в состав комиссии Совбеза по миграции

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вошел в состав межведомственной комиссии Совета Безопасности по миграционной политике.

«По решению президента РФ Владимира Путина председатель СК Александр Бастрыкин включен в состав межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», — говорится в публикации на сайте СК РФ.

Комиссия будет анализировать миграционную ситуацию в стране выявлять внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, подготавливать предложения и рекомендации Совбезу в сфере миграции, а также участвовать в разработке и реализации стратегического планирования.

О создании комиссии стало известно 10 февраля, соответствующий указ подписал Путин. Ее главой был назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Подробнее о том, кто вошел в состав комиссии по миграции, в материале «Газеты.Ru».

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