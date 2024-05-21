Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия населенных пунктов ВСУ

Бойцы ВСУ инсценируют взятие российских населенных пунктов при помощи беспилотников «Баба-яга». Об этом заявил командир взвода спецназа «Ахмат» с позывным «Сафон», слова которого передает РИА Новости.

Отмечается, что ВСУ распространяли информацию о вывешенных украинских флагах на позициях, которые контролировались ВС РФ. «Сафон» заявил, что один из бойцов во время дежурства услышал приближение украинского дрона. Сообщается, что беспилотник не атаковал российские позиции.

Дежурный посмотрел над собой и увидел украинский флаг. По словам «Сафона», дежурный сначала не понял, как флаг оказался на российских позициях, но потом выяснилось, что дрон «Баба-яга» сбросил на железный столб флаг Украины на магнитах.

Днем 21 мая стало известно, что украинский дрон атаковал пассажирский автобус, который в тот момент двигался по дороге в Петровском районе Донецка.

В этот же день украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского округа.

Ранее стало известно, чего не хватает ВСУ на поле боя.