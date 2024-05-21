Генеральный конструктор «НПО автоматики» Дерюгин умер на 84-м году жизни

Генеральный конструктор «Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н. А. Семихатова» Сергей Дерюгин ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

В заявлении подчеркивается, что специалист принимал участие в налаживании серийного производства российской системы управления для ракет семейства «Союз-2». Кроме того, он работал над созданием ряда морских ракетных комплексов и всегда решал наиболее сложные задачи создания ракетной техники.

«С прискорбием сообщаем о том, что 21 мая 2024 года после продолжительной болезни ушел из жизни генеральный конструктор «НПО автоматики» Сергей Федорович Дерюгин», — говорится в публикации.

Представители организации уточнили, что в свое время специалист окончил Челябинский политехнический институт. Должность генерального конструктора в «НПО автоматики» мужчина получил в 1997 году.

За время работы Дерюгин успел стать надежным другом для многих коллег, а также был хорошим наставником для молодых инженеров. В сообщении отмечается, что он всегда был готов прийти на помощь окружающим и вкладывал огромное количество сил в развитие ракетостроения в РФ.

«Светлая память о Сергее Федоровиче навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории «НПО автоматики», — добавили в организации.

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