Ученые раскрыли секрет зеленого луча, дарившего надежду мореходам и влюбленным

Шотландские ученые из Университета Глазго объяснили природу очень редкого оптического феномена, известного как зеленый луч или зеленая вспышка. Он возникает на вечерней или утренней заре, и длится всего несколько секунд. Исследование опубликовано на научном портале Live Science.

Появление свечения изумрудного цвета от восходящего или заходящего солнца на протяжении столетий считалось знаком большой удачи среди мореходов и других путешественников.

С явлением связано большое количество легенд. Например, шотландцы верили, что увидевшие зеленый луч найдут настоящую любовь и разбогатеют. Знаменитый французский писатель Жюль Верн посвятил этому феномену одноименный приключенческий роман — «Зеленый луч».

По словам ученых, зеленые вспышки появляются в небе в результате разделения (рефракции) солнечного света при необычных условиях. Когда белый свет проходит под углом через среду с более высокой плотностью, например стекло или воду, длины волн разных цветов начинают искривляться и преломляться.

Преломление особенно заметно, когда солнце приближается к горизонту, поскольку солнечный свет проникает в самую плотную часть атмосферы под особенно острым углом. Именно в этот миг появляется зеленая вспышка.

Зеленый луч можно поймать в местах, где есть возможность видеть солнце близко к горизонту, например, на побережье или высоко в горах. Также нужно дождаться теплой погоды, когда над прохладной водой есть слой нагретого воздуха. Он поможет преломить солнечный свет под нужным углом.

Кроме того, цвет вспышки зависит от веществ, которые содержатся в воздухе. Атмосферные частицы рассеивают синий и фиолетовый свет, делая зеленый оттенок более заметным.

Исследователи подчеркнули, что даже при наличии всех условий зеленый луч длится не более секунды, поэтому увидеть его своими глазами — действительно большая удача.

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