Названа дата рассмотрения в суде жалобы на арест генерал-лейтенанта Кузнецова

Апелляционную жалобу на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова рассмотрят во 2-ом Западном окружном военном суде в открытом режиме 23 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции.

«Апелляционная жалоба в интересах Кузнецова <…> будет рассмотрена <…> в открытом режиме», — сказали в суде, уточнив, что документ к ним уже поступил.

Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

До этого следственные органы обратились в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. 23 апреля следственные органы задержали занимавшего должность замминистра обороны Тимура Иванова. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его. Иванову предъявлены обвинения в получении взятки на сумму не менее 1,185 млрд рублей в период с 2018 по 2023 год.

Ранее главный кадровик Минобороны обжаловал арест.