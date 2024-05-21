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Названа дата рассмотрения в суде жалобы на арест генерал-лейтенанта Кузнецова

Суд 23 мая рассмотрит жалобу на арест главного кадровика Минобороны Кузнецова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Апелляционную жалобу на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова рассмотрят во 2-ом Западном окружном военном суде в открытом режиме 23 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции.

«Апелляционная жалоба в интересах Кузнецова <…> будет рассмотрена <…> в открытом режиме», — сказали в суде, уточнив, что документ к ним уже поступил.

Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

До этого следственные органы обратились в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. 23 апреля следственные органы задержали занимавшего должность замминистра обороны Тимура Иванова. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его. Иванову предъявлены обвинения в получении взятки на сумму не менее 1,185 млрд рублей в период с 2018 по 2023 год.

Ранее главный кадровик Минобороны обжаловал арест.

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