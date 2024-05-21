Усик обратился к фанатам после победы над Фьюри

Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тайсоном Фьюри на своей странице в социальной сети опубликовал пост, в котором обратился к своим поклонникам.

«Немного времени прошло после поединка, немного помятое лицо, но, слава богу, победа есть. Хотел бы поблагодарить всех украинцев, которые за меня молились. Получаю огромное количество сообщений с поздравлениями. Спасибо! Для меня это очень важно, я действительно это ценю», — заявил Усик.

Поединок, который состоялся в ночь на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Костя Цзю объяснил, почему судьи отдали победу Усику в бою с Фьюри.