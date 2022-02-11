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Генсек ООН не исключил запуск процедуры арбитража против США из-за ситуации с визами

Полянский: Гутерреш может запустить процедуру арбитража против США из-за ситуации с визами

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Rafael Marchante/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может запустить процедуру арбитража, если политика невыдачи виз США дипломатам кардинально не изменится. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».

9 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя передал Гутеррешу послание главы МИД РФ Сергея Лаврова с требованием начать процедуру арбитража против США из-за их невыполнения визовых обязательств.

По словам Полянского, Гутерреш озабочен этой ситуацией и неоднократно это подтверждал Москве.

«Он, понятное дело, хочет постараться все-таки обойтись без крайних мер. Потому что запуск арбитража – это серьезное дело. За этим могут быть последствия. Американцы, конечно, не хотят такого сценария, что бы они там ни говорили», — сказал зампостпреда.

Он отметил, что российской стороне иногда удается, в том числе с помощью Секретариата ООН, решить некоторые срочные визовые вопросы, однако системная проблема сохраняется.

«Нам непонятны принципы, по которым американская сторона принимает решения. Вдобавок остается подвешенным вопрос об отобранной у нас недвижимости», — сказал Полянский.

Ранее Полянский назвал абсурдными намерения США выдворить посла России.

Американское посольство в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг с середины мая прошлого года, из-за чего дипломаты, которым нужно выехать из США по неотложным обстоятельствам, потом не могут вернуться на работу.

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