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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД Британии Трасс признала, что «вторжение» на Украину не в интересах России

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Alastair Grant/AP

Глава МИД Британии Лиз Трасс признала, что «вторжение» на Украину не в интересах России. Об этом она сообщила РБК.

«Я согласна, что вторжение на Украину не в интересах России и не в интересах российского народа. Это ни в чьих интересах. Поэтому мы и не хотели бы, чтобы это произошло. Но мы очень обеспокоены наращиванием военного присутствия у границы», — сказала она.

При этом она назвала Россию «агрессором», добавив, что действия НАТО — ответ на размещение войск на границе Украины.

Ранее Трасс заявила, что присутствие британских военных кораблей в Черном море обусловлено интересами страны. Об этом она сообщила журналистам.

По ее словам, эта ситуация «не подрывает безопасность РФ».

Также глава МИД Великобритании, отвечая на вопрос российского коллеги Сергея Лаврова, заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России.

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