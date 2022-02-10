Москва получила ответ от Брюсселя на письмо Лаврова по евробезопасности

Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, направленного европейским государствам в начале февраля, сообщили в постпредстве РФ при ЕС.

В сообщении дипломатического ведомства говорится, что 10 февраля постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Й. Балфоорт, которая и передала послание от Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Иностранный дипломат пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности.

В своем послании Лавров заявил, что Россия обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ, а также тем, что коллеги из США, НАТО и Евросоюза взывают к «деэскалации» и призывают Россию «выбрать путь дипломатии», однако Россия и так следует этому пути. Глава МИДа призвал предоставить России ответ на вопрос о том, как в Европе понимают обязательства не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств и как правительства США, Канады и европейских государств намерены выполнять это обязательство на практике в современных условиях.