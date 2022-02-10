Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Роспотребнадзор: в российскую базу геномов коронавируса добавлены 14 тыс... 08:06
Россияне рассказали, о каких автомобилях мечтали в юности 08:01
В Госдуме предложили включить веру в Бога в список главных ценностей... 07:58
Елена Летучая ответила на вопрос: «Когда же дети?» 07:57
В МОК считают спекуляциями разговоры о сомнительной допинг-пробе Валиевой 07:48
Пьяный водитель грузовика протаранил более 30 машин в Нюнберге 07:48
Постпред РФ при ООН усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации... 07:44
Мужчина в Иране обезглавил свою несовершеннолетнюю жену 07:30
С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии для проверки сил Союзного... 07:25
Россиянам рассказали, кому опасно есть фасоль и чечевицу 07:24

Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером

Президент Южной Кореи Мун: Россия является для страны ключевым партнером

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Россия является для страны ключевым партнером и «товарищем» на пути к миру и процветанию в Евразии, а также отметил необходимость укрепления сотрудничества с РФ. Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

«Россия является ключевой страной-партнером в «новой северной политике» Республики Корея и товарищем (в усилиях) по процветанию и миру в Евразии. Необходимо развивать отношения с Россией как со стратегическим партнером, которые стали более насыщенными в 2020 году ввиду 30-летия дипломатических отношений, а также продолжать укреплять обмены и стабильное сотрудничество», — рассказал Мун.

Он подчеркнул, что поставлена цель достичь торгового оборота с РФ в $30 млрд. и поднять число взаимных поездок до миллиона человек, это должно открыть новую «эпоху» в отношениях двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин во время открытия Третьего российско-корейского межрегионального форума заявил, что отношения России и Южной Кореи развиваются в конструктивном и дружественном ключе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть