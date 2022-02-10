Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Россия является для страны ключевым партнером и «товарищем» на пути к миру и процветанию в Евразии, а также отметил необходимость укрепления сотрудничества с РФ. Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

«Россия является ключевой страной-партнером в «новой северной политике» Республики Корея и товарищем (в усилиях) по процветанию и миру в Евразии. Необходимо развивать отношения с Россией как со стратегическим партнером, которые стали более насыщенными в 2020 году ввиду 30-летия дипломатических отношений, а также продолжать укреплять обмены и стабильное сотрудничество», — рассказал Мун.

Он подчеркнул, что поставлена цель достичь торгового оборота с РФ в $30 млрд. и поднять число взаимных поездок до миллиона человек, это должно открыть новую «эпоху» в отношениях двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин во время открытия Третьего российско-корейского межрегионального форума заявил, что отношения России и Южной Кореи развиваются в конструктивном и дружественном ключе.