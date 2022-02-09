Захарова рассказала, какой ответ Россия хочет получить от США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что РФ желает получить предметный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

«Сейчас мы действительно приступили вот уже к прикладной стороне, направляя просто уже в письменном виде конкретный перечень вопросов, по которым мы хотим получить предельно конкретный, письменный же ответ», — объяснила она.

Ранее посольство РФ в США заявило, что приветствует желание США обсуждать принцип неделимой безопасности, однако американские коллеги интерпретируют концепцию однобоко.

США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.