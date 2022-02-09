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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Польше призвали к «немедленному нападению на Москву»

Экс-президент Польши Валенса: в случае вторжения на Украину, нужно в ответ напасть на Москву

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Kacper Pempel/Reuters

Экс-президент Польши Лех Валенс заявил, что в случае вторжения России на Украину «должен быть немедленный ответ — нападение на Москву». По словам политика, он больше не поддерживает президента РФ Владимира Путина. Об этом Валенса рассказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Я очень уважал Путина и поддерживал его. Я всегда говорил, что у России есть проблемы, но это великая страна. Но на этот раз она зашла слишком далеко. Но теперь нельзя отступать, ведь каждая следующая атака будет еще хуже», — сказал экс-президент Польши.

По словам Валенсы, весь мир должен мобилизоваться, а Польша должна помочь Украине и предоставить все силы, которые у нее есть в распоряжении.

«Если Путин нападет на Киев, то должен последовать немедленный ответ — нападение на Москву», — резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче вооруженным силам Украины военной техники.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

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