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Германия, Франция и Польша заявили о необходимости пересматривать стратегии НАТО

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Francois Mori/AP

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда в совместном заявлении по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине подчеркнули, что НАТО должен при необходимости пересматривать свои стратегии обороны и сдерживания. Об этом сообщает РИА «Новости».

В случае ухудшения ситуации эти стратегии следует редактировать, в том числе в рамках инициативы Североатлантического альянса «Расширенное передовое присутствие», отметили политики.

Франция, Польша и ФРГ выступили за участие в «содержательных и ориентированных на результат» переговорах по вопросам гарантии безопасности, представляющих взаимный с Российской Федерацией интерес.

«Три страны будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве», — говорится в заявлении.

Ранее США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой.

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