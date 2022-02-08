Макрон прибыл на встречу с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Мариинский дворец в Киеве на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает BFMTV.

На распространенном видео видно, как глава Франции выходит из черного автомобиля с маской на лице. Он снимает пальто, подходит к Зеленскому и пожимает ему руку. Главы государств фотографируются и заходят в здание.

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что французский лидер прибыл в украинскую столицу утром 8 февраля.

Накануне, 7 февраля, Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которых стороны обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинские власти обсудят с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Киев поставки оружия.

«Мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента Макрона, потому что, когда идет речь об укреплении Вооруженных сил Украины, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимали бы», — сказал дипломат.