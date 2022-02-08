Лукашенко не исключил подготовки провокаций с целью подставить Белоруссию под санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те, кто пытался устроить в 2020 году в стране переворот, могут готовить провокации с целью подставить республику под дополнительные санкции, в том числе прибегнуть к шантажу военными средствами. Об этом сообщает ТАСС.

«Он начался уже — вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы. Заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием. Даже наращивается этот контингент», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в преддверии конституционного референдума в Белоруссии под угрозу попадают члены участковых и других комиссий. По словам главы государства, в таких условиях в первую очередь важны личная ответственность каждого человека за будущее республики и коллективный иммунитет к манипулированию общественным сознанием.

Ранее Лукашенко заявил, что на неудавшуюся попытку переворота в Белоруссии будет потрачено более $6 млрд.