Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Макрон заявил о присутствии напряжения на встрече с Путиным 14:31
Путин и Токаев встретятся в Москве 14:29
СМИ узнали о планах посольства США в Киеве переехать из-за России 14:27
Умер театральный режиссер Ханс Нойенфельс 14:27
В Киеве заявили, что готовы вести диалог по Донбассу 14:26
Российская фигуристка выругалась после вопроса иностранной журналистки 14:25
Бортников заявил, что ответственность школ за антитеррористическую работу надо... 14:23
ФНС хочет отменить акцизы на сигареты и табак 14:23
Женщина пронзила ногу каблуком, убегая от паука 14:15
Посол РФ: в ЕС есть силы, заинтересованные в отсутствии диалога с Москвой... 14:13

В Кремле заявили, что тема гарантий безопасности остается открытой

Песков: реальные пути решения вопроса о гарантиях для России пока даже «не прощупываются»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Москва не видит готовности Запада принимать во внимание ее озабоченность по теме безопасности, поэтому реальные пути решения вопроса о гарантиях для России пока даже «не прощупываются». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, тема гарантий безопасности для России «остается открытой в полном смысле этого слова и остается самой важной» для Москвы.

Накануне Владимир Путин во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном прокомментировал ответ Вашингтона на предложенные Москвой гарантии безопасности, в частности, гарантированное нерасширение НАТО на Восток. Так, по словам российского лидера, сложилось впечатление будто РФ вообще не ставила эти вопросы. «Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам», — подчеркнул российский лидер. Макрон в свою очередь заявил, что диалог России и Запада необходимо продолжить, «чтобы найти решение и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе».

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть