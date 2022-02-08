В Кремле заявили, что тема гарантий безопасности остается открытой

Москва не видит готовности Запада принимать во внимание ее озабоченность по теме безопасности, поэтому реальные пути решения вопроса о гарантиях для России пока даже «не прощупываются». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, тема гарантий безопасности для России «остается открытой в полном смысле этого слова и остается самой важной» для Москвы.

Накануне Владимир Путин во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном прокомментировал ответ Вашингтона на предложенные Москвой гарантии безопасности, в частности, гарантированное нерасширение НАТО на Восток. Так, по словам российского лидера, сложилось впечатление будто РФ вообще не ставила эти вопросы. «Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам», — подчеркнул российский лидер. Макрон в свою очередь заявил, что диалог России и Запада необходимо продолжить, «чтобы найти решение и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе».

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.