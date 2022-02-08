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В Кремле прокомментировали продолжительные переговоры Путина и Макрона

Песков заявил, что в Кремле были готовы к продолжительным переговорам Путина и Макрона

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POOL/Reuters

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле были готовы к длительным переговорам с участием президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом Песков сообщил на брифинге.

«Да, в Кремле были готовы к этому [затянувшимся переговорам]. Во-первых, между Путиным и Макроном установились действительно очень конструктивные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом», — обратил внимание Песков.

По его словам, Макрон решил остаться ночевать в Москве. Песков добавил, что ночевал президент Франции не в Кремле, потому что там невозможно разместить всю многочисленную делегацию.

Также Песков уточнил, что Путин и Макрон продолжали общаться по совместному решению.

«Это [продолжение переговоров] обоюдное желание», — добавил он.

Рассказывая о том, чем президента Франции угощали в Кремле, Песков пояснил, что подаются блюда русской кухни и российские вина.

Ранее уточнялось, что Макрон поговорил с Путиным на тему размещения ядерного оружия в Белоруссии.

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